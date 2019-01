River vs. Patronato: no más excusas para ganar en el Monumental

No hay dos sin tres, dicen. Sin embargo, Marcelo Gallardo no quiere saber nada con este dicho. Su River perdió los primeros dos encuentros oficiales del año y ahora, ante Patronato, quiere romper la racha. El link para Ver Gratis River Plate vs Patronato Superliga Argentina EN VIVO lo encuentra más abajo.

Ver Gratis River Plate vs Patronato Superliga Argentina EN VIVO

Día: 27 de enero

Hora: 5:30pm // 19:30 hrs

Canal: FOX Sports Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

No hay dos sin tres, dicen. Sin embargo, Marcelo Gallardo no quiere saber nada con este dicho. Su River perdió los primeros dos encuentros oficiales del año y ahora, ante Patronato, quiere romper la racha.

Aunque el deseo es ganar en el estadio Monumental ante los de Paraná, el Muñeco piensa en el semestre. Por eso, jugará con un equipo muy alternativo, dándole descanso a sus principales figuras.

Ni Juan Fernando Quintero, ni Lucas Pratto, ni Javier Pinola, ni Franco Armani, entre otros, fueron citados. Quien parece incansable es Rafael Santos Borré. El delantero hará dupla de ataque con el juvenil Lucas Beltrán, con el afán de ganarle a un rival necesitado.