Nacional vs. Once Caldas: ¡El partido más llamativo de la fecha 1 de la Liga Águila!

Llegó el momento de la verdad. Después de unas largas vacaciones, regresa el fútbol de nuestro país. En esta ocasión, los verdolagas y el blanco blanco saltan a la cancha con el objetivo de comenzar con el pie derecho. Y es que, no dar ventajas desde el inicio es crucial. Razón por la cual, ambos conjuntos darán lo mejor de sí en el estadio Atanasio Girardot. (El link para Ver Gratis Atlético Nacional VS Once Caldas Liga Águila lo encuentra más abajo)

Las toldas verdes estuvieron bastante movidas. En primera instancia, se conoció la polémica de no poder contratar. Asimismo, la desbandada fue grande. Varios jugadores dieron un paso al costado y emprendieron vuelo rumbo a otros equipos. Por último, los resultados en la pretemporada (Torneo Fox Sports) no fueron los esperados.

De manera inmediata, se encendieron las alarmas en Atlético Nacional y no era para menos. Sin embargo, se vio la luz al fin del túnel. Luego de varias semanas recibieron el aval para fichar futbolistas. Por eso, no dudaron un segundo en anunciar los nombres de quienes llegarían a salvar el barco comandando por Autuori.

Pablo Ceppelini, Hernán Barcos y José Fernando Cuadrado son las grandes cartas para pelear en este 2019. Eso sí, teniendo en cuenta la lesión de Alexis Henríquez y la salida de Felipe Aguilar rumbo a Santos, se estaría pensando en un central. Las opciones que se manejan son Oswaldo Henríquez y Leo Pereira. De confirmarse alguna de dichas contrataciones se cerrará el libro de pases verdolaga.

Ver Gratis Atlético Nacional VS Once Caldas Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 26 de enero

Hora: 6:00 pm

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)