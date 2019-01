Brasil se juega la vida en el Sudamericano Sub-20 frente a Bolivia

Llegó la hora de la verdad. Después de tres jornadas bastante intensas, las selecciones del Sudamericano Sub-20 van por todo o nada. Este el caso de Brasil y Bolivia, quienes sueñan con hacerse con un cupo rumbo a la fase definitiva. Eso sí, la tarea no será nada fácil, ya que ambos llegan con vida y pelearán hasta el último minuto. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Brasil VS Bolivia Sub 20 EN VIVO ONLINE)

La Verdeamarelha acumula una victoria (Venezuela), un empate (Colombia) y una derrota (Chile) para un total de cuatro puntos y una diferencia de gol de cero. Razón por la cual, deberá hacerse con el triunfo o en su defecto empatar para no depender de otros resultados.

Por otro lado, Bolivia aún no sabe lo que es ganar y tiene una igualdad y dos caídas. Sin embargo, aún cuenta con vida. De imponerse por dos goles sobre la canarinha y en caso de haber un ganador en el duelo entre Colombia y Chile, los dirigidos por Sixto Vizuete se instalarán en el hexagonal final.

Es así como, teniendo en cuenta la situación de ambas selecciones, de seguro se verá un verdadero partidazo. El estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua albergará tan importante y crucial choque. Allí, culminará el sueño de alguno y se devolverá a casa con las manos vacías.

Ver Gratis Brasil VS Bolivia Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 25 de enero

Hora: 3:10 pm

Canal: Caracol Televisión HD2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)