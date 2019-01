Héctor Robles hace "mea culpa" tras eliminación: "Fue mi último partido como entrenador de la Selección Sub 20"

El entrenador de la Selección Sub 20, Héctor Robles, reflexionó sobre el partido de este viernes ante Colombia, que dejó a Chile fuera del Sudamericano. El técnico que llevaba dos años y medio a cargo de las divisiones menores de nuestro país, fue enfático y reconoció las culpas, en medio de la conferencia de prensa, que llevaron al combinado nacional a quedar fuera del certamen. Además, anunció que se va: "Este fue mi último partido como entrenador de la selección sub 20", cerró Robles.

"No hay excusas, me equivoqué, pude hacer mejor las cosas. Hoy lo pudimos manejar de otra forma y no lo hicimos (…)No nos alcanzó, porque no jugamos mejor", detalló el DT ante los medios, evidentemente cabizbajo.

Respecto al partido que planteó este viernes, reconoció que se quedaron sin ideas. Sin embargo, valoró el esfuerzo de los jugadores, expresando que hay que seguir adelante y que de los errores se sacan enseñanzas para el futuro. "Nos quedamos sin argumentos. Esto es así, hay que seguir avanzando, seguir creciendo".

En cuanto al análisis futbolístico, Robles fue claro y declaró que "no tuvimos la capacidad para generar fútbol ni defender con el balón. El destino determinó que quedáramos fuera". Además agregó que "la idea era que nos defendiéramos con el balón para ir creando posibilidades", situación que le pasó la cuenta al final del partido, tras el gol de los colombianos a 20 segundos del pitazo final.

"El fútbol es así, en el último segundo estábamos adentro y Colombia afuera y todo cambió. Pudimos hacer mejor las cosas, pero eso se va forjando con el tiempo y no le tengo miedo al fracaso por no cumplir los objetivos, sigo creciendo y avanzando", filosofó.