¡Atención! Peligra fútbol en Bogotá por problemas entre los clubes y la Policía

Cada vez restan menos días para el inicio de la Liga Águila 1-2019. Razón por la cual, todos y cada uno de los clubes ultiman detalles en lo deportivo y en lo administrativo. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un tema que causó un gran revuelo, especialmente en Bogotá. Y es que al parecer la Policía no prestaría su servicio para asumir la seguridad. Por eso, no se podría disputar el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto.

En medio de una entrevista con el programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, el presidente cardenal, Juan Andrés Carreño, se refirió en torno al tema. Allí, reveló detalles de lo que acontece.

“La Policía nos ha comunicado que no prestará seguridad dentro del estadio. Nosotros no podemos asumir esa responsabilidad. Hoy no hay permiso para jugar ante Pasto. Para que nos den el servicio tenemos que contratarlo y no lo vamos a hacer. Ahorita no podemos asumir la responsabilidad de la seguridad. Así existiera una empresa de vigilancia, la cual no creo que existe, no podemos asumir ese tema. Es muy delicado y preocupante y más teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el país. De hecho, es algo para sentarse a hablar con la Alcaldía e incluso con el Ministro de Interior”

De igual manera, informó que habrá una reunión junto al Presidente de Equidad, Millonarios y quizá Dimayor, ya que lo considera un tema delicado. Incluso, uno de los invitados, Julián Téllez, afirmó lo siguiente:

“Cómo cuatro días antes del inicio del campeonato, la Policía le dice ‘no’ a Santa Fe. Se supone que debe estar cuadrado desde mucho antes con Dimayor y demás”

