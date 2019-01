Roberto Ovelar respondió por su 'polémico' gesto durante el homenaje a las víctimas del atentado

El pasado fin de semana se llevó a cabo la final del Torneo Fox Sports. Allí, Millonarios e Independiente Santa Fe midieron fuerzas. Sin embargo, más allá de lo deportivo, hubo un hecho que se robó las miradas. Los jugadores saltaron a la cancha portando una gorra en homenaje a la policía tras lo acontecido en la Escuela de Cadetes General Santander.

Lo particular del caso es que el único que no participó de dicho gesto fue el delantero paraguayo, Roberto Ovelar. Razón por la cual, las críticas no se hicieron esperar. De hecho, el periodista ‘Pacho’ Vélez lanzó un duro comentario contra el jugador en medio de la transmisión. No obstante, con el fin de terminar con la polémica, el atacante publicó un mensaje en sus redes sociales. En tales palabras aclaró absolutamente todo.

“La verdad me parece muy irrespetuoso con las víctimas hacer polémica por una cachucha donde sabemos todos, que el problema es mucho más profundo. Tenía la gorra en la mano, la concentración del partido no me permitió pensar en la cachucha en el momento. No me imaginé que sería motivo para generar polémicas. El sentimiento no se mide por una cachucha. Desde luego me solidarizo con las familias de las víctimas y estoy en contra de todo acto violento. Hagamos paz a partir de nosotros. No incentivemos al odio con malos comentarios”

Buenos días.

En vista que existen personas que sin pensar dos veces que se puede generar polémica al emitir opiniones desacertadas, me veo en la necesidad de aclarar: pic.twitter.com/dYkFGdulNU — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) January 22, 2019

