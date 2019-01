Conmoción en el mundo del fútbol. La noticia que se robó las miradas giró en torno a lo acontecido con Emiliano Sala. El argentino, quien vistió la camiseta del Nantes, fue fichado por el Cardiff, convirtiéndose en la contratación más costosa en la historia del club. Y es que, el equipo galés pagó 17 millones de euros. Sin embargo, y para infortunio de todos, el futbolista estuvo en boca de todos no precisamente por lo deportivo.

“Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas, cosas y cosas…no termina más, no termina más, no termina más. Así que nada muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff loco que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar muchachos en el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan hermanitos todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo”

Cuando se dirigía rumbo a Cardiff, el avión en el que volaba desapareció. A lo largo del día se realizaron búsquedas, pero no se encontró nada. Lo único que se reveló fue un impactante audio del futbolista que le envió a sus amigos, donde expresa detalles bastante estremecedores.

TREMENDO…!!!! 🛑 El estremecedor audio de #EmilianoSala avion desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/kzFpC73ICk Via @clarincom — Elmer Polanco (@PolancoESA) January 22, 2019

También le puede interesar: