¡Desahogo! Colombia anotó un gol y por fin ganó en el Sudamericano Sub 20

Servicio social: Colombia busca gol. El equipo tricolor enfrentó a Bolivia con la consigna de ganar, pero en el fútbol no se gana si no se convierte. Pese a las ocasiones que generó ante Venezuela y Brasil, el combinado nacional no logró convertir, una tarea imperiosa en el juego ante los del altiplano, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Por eso, el entrenador Arturo Reyes metió mano en el equipo titular. A la baja obligada de Yéiler Góez, reemplazado por Andrés Balanta, se sumaron otros tres cambios. Adentro Fabio Delgado (Cortuluá), Johan Carbonero (Once Caldas) y Jader Valencia (Millonarios). La sorpresa en la formación inicial fue la ausencia de Iván Angulo, el que más habilidoso se mostró en los dos primeros partidos de la Tricolor.

La actitud ofensiva de la selección estuvo presente desde el minuto uno. Colombia fue el equipo que asumió el peso del partido, ante una Bolivia que intentó contragolpear cuando recuperaba el balón. Sin embargo, el problema central seguía presente: Colombia no tenía gol.

Pasaban las oportunidades, todas ellas sin eficacia. Jader Valencia intentó más que los delanteros del partido anterior, pero con el mismo resultado. Poco y nada de Luis Sandoval, una vez más. El primer tiempo culminó igualado sin goles, con Kevin Mier como figura, ante la más clara del combinado boliviano.

Reyes fue más osado para la etapa complementaria. A la cancha Iván Angulo y Rivaldo Correa, otro de los borrados. Los del altiplano comenzaron a verse desbordados por todos los costados. Ya solo el palo los salvaba de una derrota que en ese momento era meritoria.

Y el grito por fin llegó. Colombia alcanzó el grito de júbilo por medio de Angulo, quien en el área chica remató de zurda ante la tardía salida del arquero de Bolivia. Más que un grito de alegría fue de desahogo, por la actitud que tomaron los jugadores en el banco de suplentes. Todos saltaron y se fundieron en un abrazo con los que estaban en cancha.

Video del gol de Colombia vs Bolivia sudamericano sub 20

Desde ese momento vino la calma en la selección nacional juvenil. Colombia jugó más suelto, con la tranquilidad del resultado a favor. Bolivia no tuvo argumentos para conseguir el empate, con muy poco en ofensiva.

A la anemia de ataque de los rivales se sumó la buena actuactión de un central como Carlos Cuesta. El zaguero de Atlético Nacional demostró una vez más todo su bagaje para secar los ataques del altiplano. Cuando Cuesta no podía, sí lo hacía Kevin Mier. El portero se hizo figura al atajar una difícil pelota en el minuto 82.

El calor hizo mella en el en ambos planteles, jugando a favor de Colombia en los últimos minutos. En el momento en que la selección verde se fundió, el resultado se garantizó. La Tricolor estuvo a punto de ampliar el marcador, pero el 1-0 fue suficiente para que las posibilidades de clasificar al hexagonal final se mantengan intactas y sean realidad, si el viernes se derrota a Chile, a segunda hora.