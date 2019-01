¡Insólito! Sebastián Viera le pidió perdón a Messi y fue blanco de risas

Una particular situación se presentó en redes sociales. Allí, los protagonistas fueron el guardameta del Junior de Barranquilla, el hombre del Barcelona y el popular Mister Chip. Eso sí, todo se desarrolló en torno a un hecho histórico que dio la vuelta al mundo y fue el gol 400 de Lionel Messi en España.

El periodista, mediante su cuenta de Twitter, reveló varios datos sobre dicho suceso y no era para menos. Lo realizado por el argentino se robó las miradas y admiración de todos. Y es que, sus números son realmente maravillosos. No obstante, más allá de hacer énfasis en ello, el dato que llamó la atención fueron los arqueros que no recibieron gol por parte de la Pulga.

“Le ha marcado a 95 de los 122 porteros a los que se ha enfrentado. Solo dos porteros se enfrentaron a él tres veces y no recibieron gol: Renan y Sebastián Viera. Estos son los porteros a los que más goles ha hecho:

21 Diego Alves

17 Andrés Fernández

12 Diego López

12 Toño”

De manera inmediata, el golero uruguayo no dudó un segundo en alardear de semejante estadística. En su cuenta oficial de Twitter, le envió un mensaje a Lionel Messi, disculpándose por no haberle permitido anotar.

