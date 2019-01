¡Segunda prueba! Contra Aldosivi, Boca Juniors vuelve a saltar a la cancha

Complicado inicio de la ‘era Alfaro’. En medio de una gran expectativa, Boca Juniors cayó 0-2 a manos de Unión de Santa Fe. Augusto Lotti fue el verdugo con su doblete. Sin embargo, lo más preocupante no fue el resultado final. El juego expuesto por el equipo en cancha prendió las alarmas. Y es que, no convenció en lo absoluto y sembró demasiadas dudas. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS Aldosivi EN VIVO ONLINE)

En esta ocasión, el estadio José María Minella recibirá al Xeneize. Allí, esperan revertir su imagen y demostrar que lo ocurrido en el anterior compromiso fue una casualidad. Razón por la cual, de seguro, el director técnico realizará varios cambios en su once inicial. Y es que, es la última oportunidad que tiene de ver a sus jugadores en acción.

De acuerdo con cierta información que manejan varios medios, se conoció que la titular sería Marcos Díaz, Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Jorman Campuzano, Iván Marcone, Nahuel Molina, Mauro Zárate, Emanuel Reynoso y Ramón Ábila. De confirmarse, se daría al debut de sus más recientes incorporaciones: Campuzano y Marcone.

Es así como, Boca cuenta con una nueva posibilidad para demostrar que tiene con qué pelear en todos los frentes. Eso sí, la tarea no será nada fácil, ya que al frente se encontrarán con un rival bastante complicado.

📷 Las camisetas de Iván Marcone y Jorman Campuzano, listas en el vestuario para el debut en #Boca. ¡Éxitos! pic.twitter.com/wvr09uLKvG — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 20, 2019

Ver Gratis Boca Juniors VS Aldosivi EN VIVO ONLINE

Día: 20 de enero

Hora: 8:10pm // 22:10 hrs.

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)