Ante Leganés, Barcelona va por su séptima victoria consecutiva en La Liga

Semana bastante agitada en las toldas culés. La demanda interpuesta por Levante en Copa del Rey prendió las alarmas y no era para menos. El conjunto que dirige Ernesto Valverde realizó una alineación indebida en el partido de ida. Las especulaciones fueron muchas, incluso llegó a hablarse de que podrían ser eliminados del torneo. Sin embargo, no sucedió. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Barcelona VS Leganés EN VIVO ONLINE)

Horas antes de realizarse el sorteo de cuartos de final, se conoció el fallo definitivo en torno a este caso. Allí, la juez decretó que no habría ninguna sanción, ya que Levante presentó la queja afuera del tiempo establecido. Razón por la cual, Barcelona respiró. Eso sí, internamente desde ya tomarán cartas en el asunto. Y es que no quieren más sorpresas como con la que se encontraron.

Lo cierto es que ya es momento de pasar la página. Ahora, los blaugranas deberán enfocarse en lo que se avecina en La Liga. Allí, son líderes con una ventaja muy considerable. A pesar de los triunfos del Atlético de Madrid y Real Madrid, los culés continúan líderes con un partido menos. En caso de vencer al Leganés, le tomarán cinco puntos a los colchoneros y 10 a los merengues.

En esta ocasión, recibirán la visita de un complicado rival. Los comandados por Mauricio Pellegrino ya se impusieron sobre el Barça en la primera vuelta. Por eso, esperan repetir la hazaña y dar el batacazo del fin de semana. De igual manera, ganar será prácticamente una necesidad, ya que se encuentran a tan solo tres unidades de puestos de descenso.

