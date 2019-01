El duro vainazo de ‘Pacho’ Vélez contra Ovelar por el que es fuertemente criticado

Finalizó la pretemporada para los clubes de Colombia. Y es que, el próximo fin de semana inicia la Liga Águila 1-2019. Lo cierto es que, se disputó el partido decisivo del Torneo Fox. Allí, midieron fuerzas Independiente Santa Fe y Millonarios en una nueva edición del clásico capitalino.

Las miradas estuvieron puestas en el terreno de juego. Sin embargo, hubo un hecho que causó toda clase de comentarios, la mayoría de ellos positivos. Ambos conjuntos saltaron a la cancha con gorras de la policía, con el fin de realizar un homenaje a las víctimas del atentado en la Escuela General Santander.

Lo cierto es que llamó la atención que un solo jugador no la portara. Se trataba de Roberto Ovelar. El paraguayo fue el único que no hizo parte de dicho gesto. Eso sí, se desconoce la verdadera razón de ello. No obstante, en medio de la transmisión, el periodista ‘Pacho’ Vélez no dudó un segundo en emitir su opinión sobre el tema. Allí, criticó fuertemente al paraguayo, recriminándole por no haber utilizado la gorra.

Al escuchar dichas palabra , las personas no tardaron en pronunciarse. Allí, los comentarios estuvieron a favor y en contra. Algunos apoyaron al periodista, mientras que otros lo señalaron e incluso defendieron al delantero.

Hasta en el torneo fox el narrador con odio al ver que Ovelar no se puso la gorra, cada quien es libre de elegir. — Agtmillonario (@agtmillonario16) January 20, 2019

Que odioso el comentario del comentarista de la transmisión del #TorneoFOXSportsCol con Ovelar. — Oscar Alejandro (@rodriguezacunha) January 20, 2019

@FOXSportsCo que comentario tan fuera de lugar en contra del búfalo Ovelar, incitando odio político hacia un jugador… tal vez no habían más gorras de la policia o simplemente se le olvidó. Dejen de contratar comentaristas incitadores de Odio — ⚙️ (@keniff_ramone) January 20, 2019

Oiga y si a Ovelar no se le dió la gana salir con esa gorra, acaso ¿Era obligación?. Utilizar el micrófono y la pantalla para menospreciar no debería ser su misión. — Andrés Aguilera Castro (@blooms83) January 20, 2019

@FOXSportsCo muy malo el comentario acerca de Ovelar, si el no se quiere poner una gorra es asunto de el, por algo lo hace y es muy respetable, los lideres sociales tambien merecen un homenaje y no se ve por ningún lado, #noalosduelosselectivos — Liliana Valero (@lilitovalero) January 20, 2019

@Pachovelez10 No sea miserable. Usted no tiene pruebas para decir que Ovelar no aprecia a la policía. No mienta. Seguramente su gorra era la que tenía Pinto. No difame a la gente, no sea incendiario. — Mr. Heckles (@Kantrox) January 20, 2019

Pacho me parece temerario y peligroso tu comentario sobre Ovelar,en un país polarizado y peligroso,metete en lo dl fútbol,yo tengo un primo en la policía y me duele lo q paso,pero no le hago el juego a los terroristas d este país los corruptos y quien los comanda el genocida — Alvaro Jose (@AlvaroJ22713270) January 20, 2019

@Pachovelez10 le queda muy mal hacer propaganda política en vivo por @FOXSportsCo . Ese señalamiento a Ovelar en la transmisión de #TorneoFOXSports por decidir o no participar de una manifestación pública no sólo sobra sino que es irrespetuosa. — Steve García (@r9Steve) January 20, 2019

La policía homenajeando a Roberto Ovelar en el 2015 y hoy si no fue capaz de ponerse la gorra de la policía como homenaje a nuestros héroes caídos en el atentado del Jueves. ¿Será que los cachos de la mujer no se la dejaron poner? pic.twitter.com/KcegtyGC4C — Bastian (@SebastianVegaK) January 20, 2019

Los jugadores de Santa Fe y Millonarios salieron con la cachucha de la Policía Nacional en gesto de solidaridad con la institución ¿Alguien sabe por qué Ovelar, de Millos, no lo hizo? ¿Su religión no lo permite? — EL MURO DE PATAN (@elmurodepatan) January 20, 2019

