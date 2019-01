Nacional va por el orgullo ante un Independiente Santa Fe imparable

Días agitados en las toldas antioqueñas. Después de recibir el aval para contratar jugadores en 2019, llegaron las malas noticias. La salida de varios de sus hombres, la lesión de un referente y los pésimos resultados en pretemporada llenaron de preocupación a la hinchada, cuerpo técnico y demás. Razón por la cual, esperan cerrar la serie de amistoso dejando una buena imagen. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Independiente Santa Fe VS Atlético Nacional Torneo FOX Sports EN VIVO ONLINE)

Una de las posiciones a reforzar era el arco y allí se movieron de manera inmediata. José Fernando Cuadrado, guardameta de Selección y uno de los más destacados en el rentado local, será el encargado de defender los tres palos. Dicho fichaje, sin lugar a dudas, significa un golpe de autoridad en el actual mercado de pases y así espera demostrarlo en cancha.

Sin embargo, aún padecen un gran dolor de cabeza. La salida de Dayro Moreno dejó un enorme vacío y la falta de gol es evidente. Omar Duarte, Andrés Sarmiento y Carlos Rivas no estuvieron a la altura y fichar a un artillero es prioridad. Por eso, se barajan nombres interesantes como Emanuel Herrera y Nicolás Fedor.

Hasta el momento son más las dudas que las certezas en Atlético Nacional. De hecho, sus dos derrotas consecutivas (1-0 contra Millonarios y América de Cali) y el poco tiempo que resta para el inicio de la Liga Águila 1-2019, encienden las alarmas. Por eso, ganar, gustar y golear en esta última presentación es prácticamente una obligación.

Caso contrario ocurre con los cardenales, quienes demostraron que la continuidad del proceso liderado por Guillermo Sanguinetti fue una decisión acertada. De igual manera, los futbolistas que arribaron para reforzar la plantilla han estado a la altura. Johan Arango y Andrés Pérez son los puntos más altos y sueñan con adjudicarse un puesto en la titular.

No obstante, el equipo bogotano no es ajeno a estas novelas que se presentan en el mercado de pases. Yeison Gordillo fue anunciado nuevo jugador del Deportes Tolima a través de las redes sociales. Todo parecía estar finiquitado, pero no fue así. Horas después, el conjunto pijao eliminó el tuit donde presentaban al mediocampista. Y es que, según se conoció, Santa Fe recibió una oferta a último minuto por parte de Argentinos Juniors, la cual llama la atención. Eso sí, el presidente del club, Juan Andrés Carreño, la estudiará detenidamente antes de tomar una decisión final.

#CityDeportes ¡Sigue la novela!

Pese a que Yeison Gordillo tiene acuerdo con el Tolima. Faltan detalles entre el club pijao y @SantaFe. Argentino Juniors activó interés por el jugador. En las próximas 48 horas se definirá su futuro aunque no será en el equipo rojo. @Citytv pic.twitter.com/JOFpcSZflW — Eduardo Pita Ospina (@Eduardopitaos) January 16, 2019

Día: 17 de enero

Hora: 7:00pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)