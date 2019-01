Sorpresas en España. En octavos de final, el Atlético de Madrid dijo adiós tras caer frente al Girona. De igual manera, el Athletic Bilbao se despidió. Y por último, si bien clasificó, Real Madrid perdió 1-0 en la vuelta ante Leganés. Razón por la cual, los culés no quieren sorpresas y esperan avanzar sin problema a la siguiente ronda de la Copa del Rey. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Barcelona VS Levante Copa del Rey EN VIVO ONLINE)

La polémica está encendida y no es para menos. En el compromiso de ida, además de perder 2-1, se especula con una alineación indebida por parte del Barcelona. Y es que, según informa El Mundo, Chumi fue titular pese a estar sancionado con el Barcelona B. Así lo estipula el artículo 56.3 del código disciplinario.

“Hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (…) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”

Lo cierto es que, hasta el momento, se desconoce la decisión final. Eso sí, Ernesto Valverde contará con lo mejor de su nómina. Prueba de ello es que Lionel Messi y Luis Suárez comandarán al equipo en este importante encuentro, donde los blaugranas se juegan gran parte de la temporada.

