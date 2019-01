¡Continúa la hegemonía! El primer clásico del año se pintó de rojo

La tensión y la expectativa por lo que se vería en cancha se apoderó de los corazones embajadores y cardenales y no era para menos. Si bien ya se habían presentado ante sus hinchadas, enfrentar al rival de patio le daba un plus. Además, era la oportunidad perfecta para realizar una digna presentación y despejar toda clase de dudas. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Millonarios VS Independiente Santa Fe)

A pesar de ser un amistoso, los albiazules llegaban con cierta presión. Y es que, el 2018 fue un año oscuro en materia de resultados en los clásicos. No solo quedaron eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos del expreso rojo, sino que también cayeron en los dos duelos que protagonizaron en el rentado local, el primero por 1-0 y el segundo con un contundente 3-0.

En esta oportunidad el panorama no mejoró. Bastaron tres minutos para que Johan Arango abriera el marcador tras un magnífico control y posterior potente remate de media distancia, imposible de atajar para el guardameta Wuilker Fariñez.

A partir de ahí, se esperaba una reacción de los dirigidos por Jorge Luis Pinto, la cual llegó, pero con un final inesperado. David Macalister Silva se filtró en el área rival y cuando la afición azul se disponía a gritar el empate, el mediocampista desperdició un claro mano a mano que hubiese significado el empate.

Minutos después y para desazón en las toldas de Millonarios, Wilson Morelo amplió la diferencia tras una gran asistencia de Arley Rodríguez, quien fue desequilibrante y pieza clave a lo largo del compromiso.

Los embajadores no encontraban solución. No obstante, en una jugada totalmente aislada, vio la luz al final del túnel. Una falta de Luis Manuel Seijas sobre Roberto Ovelar se sancionó como penal. Al cobro llegó Matías de los Santos. El central, fiel a su estilo, desenfundó un fuerte disparo que dejó sin reacción alguna al portero Geovanni Banguera.

Con dicho tanto, la esperanza regresó. Aunque, tan solo cinco minutos después, Arley Rodríguez sepultó toda ilusión albiazul. El atacante sentenció de cabeza el 3-1 definitivo tras un buen centro del venezolano, Seijas, y cierta complicidad del arquero Fariñez.

Lo cierto es que, más allá del resultado, quedó nuevamente en evidencia que la decisión de continuar con el proceso de Guillermo Sanguinetti fue acertada. La solidez defensiva, las líneas compactas y el buen concepto de movilidad de cada uno de sus hombres fueron la clave para imponerse sobre Millonarios.

Ahora, el entrenador Jorge Luis Pinto deberá trabajar arduamente de cara a lo que se viene, ya que restan pocos días para el inicio de la temporada. La zona a corregir de manera inmediata por las falencias expuestas, sin lugar a dudas es el mediocampo. A pesar de contar con hombres de experiencia y de alto nivel en lo individual como Jhon Duque, César Carrillo, David Macalister Silva, Santiago Montoya y Cristian Marrugo, no engranan.

Video de los goles de Millonarios VS Independiente Santa Fe

¡ARANGO PONE A CELEBRAR A LOS HINCHAS ‘CARDENALES’!#TorneoFOXSports | Desde nuestro #AnguloFOX te mostramos el primer gol de Santa Fe en el clásico capitalino ante Millonarios, obra de Johan Arango. Imperdible con @RamoColombia pic.twitter.com/1wbMrcjJnQ — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) January 16, 2019

¡MORELO, SUS BRAZOS AL CIELO Y EL SEGUNDO DE SANTA FE!#TorneoFOXSportsCol | Desde nuestro #AnguloFOX te compartimos la segunda anotación de Santa Fe ante Millonarios en el clásico capitalino. Imperdible con @RamoColombia pic.twitter.com/22IuRXWo3O — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) January 16, 2019

¡EL GOL DE MILLONARIOS QUE ILUSIONA A SU FANATICADA!#TorneoFOXSportsCol | Desde nuestro #AnguloFOX te mostramos el gol de Matías De Los Santos, que puso el descuento en el clásico capitalino, desde el punto del penal. Imperdible con @RamoColombia pic.twitter.com/gjmYEAsVzu — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) January 16, 2019

¡DE CABEZA, ARLEY RODRÍGUEZ HIZO VIBRAR A LOS HINCHAS CARDENALES!#TorneoFOXSportsCol | Desde nuestro #AnguloFOX te mostramos la tercera anotación de Santa Fe ante Millonarios en el clásico capitalino. Imperdible con @RamoColombia pic.twitter.com/CWuMi3MNXu — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) January 16, 2019

MÁS NOTICIAS DE DEPORTE, AQUÍ.

También le puede interesar: