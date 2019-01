¿Y ahora qué pasó? Nuevo capítulo en la novela del cambio de equipo de Falcao en 2019

Continúan los rumores en torno al futuro del atacante cafetero. La mala temporada del AS Monaco y los discretos números del futbolista lo pusieron en boca de varios clubes. De hecho, la última noticia en torno al colombiano llegó desde territorio italiano. El TutttomercatoWeb afirmó que ‘el Tigre’ estaba cerca del AS Milan. Eso sí, todo dependía de unos cuantos movimientos.

Según The Sun, Gonzalo Higuaín está en carpeta del Chelsea. De hecho, revelan que arribaría a préstamo por seis meses. Razón por la cual, en caso de concretarse, Radamel Falcao García tendría la puerta abierta para vestir la camiseta del cuadro rossoneri. Sin embargo, esta la parte de la novela perece haber terminado con las palabras de Gennaro Gattuso.

“Higuaín todavía no vino a decirme que quiere irse del club. Me baso en lo que pasa en la semana, cómo se entrena, cómo vive el grupo, cómo vive el día con los compañeros. En este momento hay muchos rumores, pero él se entrena bien, está bien con todos y está disponible. O es un grandísimo actor…pero no me parece. Le veo dentro del proyecto, siempre bromea. Hacer cambiar idea a un jugador (supuesto deseo de dejar al Milan) no es fácil, tengo que pensar en el equipo, en aprovechar las características de cada jugador. A mí nunca vino a decirme que quiere irse y todavía lo estoy esperando”

