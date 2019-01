¡Hermoso gesto! Técnico de club de la Liga Águila había perdido sus ahorros, pero taxista se los devolvió

Un espectacular gesto de honestidad se presentó en la capital nortesantandereana. Allí, el conductor de taxi, Hortencio Martínez, se robó todas las miradas y no era para menos. El director técnico del Cúcuta Deportivo, Sebastián Méndez, olvidó un monto de 2.600 dólares en el automóvil de ‘Don Hortencio’, quien no dudó un segundo en acudir a la policía y entregar el dinero. Así lo relató el entrenador.

“Hoy que era nuestro día libre, salí a caminar un rato por el centro comercial y a la vuelta tomé un taxi. Cuando fui a pagar, tenía mis ahorros para este mes hasta que cobre la mensualidad y se me perdieron en el taxi. Rápidamente me dirigí al centro comercial y vino el capitán de la policía. Y la verdad es que para mí esto es increíble porque estas cosas no suceden. Yo daba la plata por perdida y había llamado a Buenos Aires para que por favor me mandaran dinero y gracias a la policía y a la generosidad de esta persona y a Dios, se consiguió otra vez el dinero”

¡Actos que suman!

Gracias al señor Hortencio Martínez por su honestidad y regresar a nuestro DT Sebastián Méndez pertenencias y dinero dejado en su vehículo de servicio público.#DeCorazónRojiNegro 👍🏻 pic.twitter.com/cqkhCzyGzd — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) January 13, 2019

Por último, se mostró bastante agradecido por el gesto que tuvo el taxista. Asimismo, recalcó la labor de la policía.

“Siempre se dice que el dinero no es lo más importante, pero seguramente el señor lo necesitaba muchísimo y esa honestidad no se ve todos los días. Así que lo único que quiero es hacerle saber a la gente que esas cosas se agradecen. No nací acá, hace solo 10 días que estoy acá y esas son cosas que me sorprenden”

Cabe resaltar que como recompensa, Sebastián Méndez le dio $400.000 a Hortencio Martínez, hombre de 72 años.

Sebastián Méndez Técnico del @Cucutaoficial expresa su gratitud a la buena acción realizada por "Don Hortensio" y Patrullas del Cuadrante en la devolución del dinero extraviado en un vehículo de servicio público #MásCercaDelCiudadano pic.twitter.com/hPP1CHzGcE — CR.Javier Barrera Blanco (@PoliciaCucuta) January 14, 2019

