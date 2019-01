Novedades de Atlético Nacional en el mercado de pases 2019

Atlético Nacional quiere renacer, pero la tendrá difícil. El club tenía que cumplir una sanción que le prohibe adquirir nuevos jugadores. Sin embargo, el TAS resolvió suspender de manera cautelar la sanción y le dio vía libre al club paisa para contratar.

Ahora, las negociaciones para incorporar jugadores avanzan, así como las salidas que están siendo masivas y se esperan más.

Felipe Aguilar, a un paso del Santos de Brasil (14 de enero)

El defensor central atraviesa sus últimas horas en el club que lo vio nacer. El presidente Juan David Pérez no negó los acercamientos con el conjunto paulista. Asimismo, dijo que en esa posición están bien cubiertos, con la aparición del joven Carlos Cuesta y el reformulado Daniel Bocanegra, quien para Paulo César Autori puede rendir más en esa posición.

Las posiciones que está buscando Nacional para reforzarse (14 de enero)

Una vez congelada la sanción por parte del TAS, el equipo comenzó en la búsqueda de jugadores. Se habla de que habría entre cinco o seis futbolistas apalabrados y que serían anunciados en las próximas horas. Entre ellos, un centrodelantero y un volante ofensivo, las principales posiciones que busca el club para reforzarse.

Yeison Gordillo no llegará a Nacional (14 de enero)

Juan David Pérez afirmó que el volante de Independiente Santa Fe no está en carpeta para ser contratado. De esta manera echa por la borda la versión que acercaba al centrocampista al club paisa. No obstante, se busca un jugador de similares características para suplir la salida de Jorman Campuzano.

OFICIAL: José Fernando Cuadrado es el primer refuerzo verdolaga (14 de enero)

El presidente Juan David Pérez confirmó la llegada del exportero de Once Caldas. Lo hizo una vez dio a conocer la noticia de que el TAS suspendía de manera cautelar la sanción al club paisa.

TAS suspende de manera cautelar la sanción a Atlético Nacional (14 de enero)

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) suspende de manera cautelar la sanción que prohibía a Atlético Nacional contratar jugadores para este semestre. El organismo con sede en Suiza da una prórroga para estudiar el caso, en la que en palabras del presidente Juan David Pérez sí podrá contratar jugadores para este semestre.

OFICIAL: Jorman Campuzano jugará en Boca Juniors (10 de enero)

Un comunicado oficial de Atlético Nacional confirmó que Boca pagó la cláusula de rescisión del contrato de Campuzano. Con esto, el pereirano marchará a Buenos Aires para unirse al equipo xeneize. Se desconoce cuánto pagó Boca, pero el equipo desafectó a Jorman de la nómina del equipo que jugará en Bogotá el Torneo Fox Sports.

San Lorenzo de Almagro quiere a otro jugador verdolaga (9 de enero)

Desde Argentina afirman que el conjunto de Boedo, que ahora dirige Jorge Almirón, pretende los servicios de Helibelton Palacios. El club azulgrana ya contrató a Raúl Loaiza, Gustavo Torres y Fernando Monetti. Sin embargo, la misma cadena TyC Sports confirma que los paisas no pretenden que el lateral derecho salga.

Se desinfla el interés de Boca por Jorman Campuzano (9 de enero)

En México y Argentina aseguran que el club xeneize ofreció entre 6 y 8,5 millones de dólares por Iván Marcone, volante del Cruz Azul. Diferentes versiones afirman que el ex Lanús tomó la decisión de ir. Ahora, falta la respuesta del equipo mexicano. De ser afirmativa, Boca no insistiría más en contratar a Jorman Campuzano.

TAS no tiene en carpeta el caso Atlético Nacional (9 de enero)

List of CAS hearings – Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport… no aparece el tema ⁦@nacionaloficial⁩ por ninguna parte en los 3 primeros meses de agenda… no será mejor un “mal arreglo” local q un pleito a largo plazo? https://t.co/fifkTBhKpy

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 9, 2019