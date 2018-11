¡Segundo round! La Juventus de Cristiano vuelve a medir fuerzas contra el Manchester United

Partidazo en el Juventus Stadium. Allí, dos de los clubes más históricos del mundo del fútbol chocarán. Los panoramas son diferentes, pero el objetivo es el mismo. Razón por la cual, se espera un verdadero espectáculo digno de enmarcar. Y es que, las individualidades con las que cuentan, prometen un gran show. (El link para Ver Juventus VS Manchester United EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Lo cierto es que las miradas estarán nuevamente puestas en un solo hombre: Cristiano Ronaldo. Y no es para menos. Será la segunda ocasión que el astro portugués se verá las caras con su ex equipo. Recordemos que el futbolista vivió sus mejores años en los red devils.

De igual manera, otro de los duelos llamativos será el CR7 contra José Mourinho. En las veces que se han enfrentado, el jugador tan solo logró anotarle un tanto a las escuadras del estratega. De hecho, en la pasada fecha, el encargado de darle la victoria a la Vecchia Signora sobre el Manchester fue Paulo Dybala.

Para este compromiso, ambos conjuntos contarán con una larga lista de bajas. En primera instancia, los italianos no contarán con Emre Can, Leonardo Spinazzola, Moise Kean, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Sami Khedira y Blaise Matuidi. Todos y cada uno de ellos por lesión. Así mismo, en los ingleses no estarán presentes Diego Dalot, Marouane Fellaini, Romelo Lukaku y Antonio Valencia.

Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado y Alexis Sánchez, los dos sudamericanos, podrán jugar. Ambos jugadores, de seguro, serán titulares e intentarán aportar lo mejor de sí a sus clubes.

Ver Juventus VS Manchester United EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 7 de noviembre

Hora: 3:00 pm

