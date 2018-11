Bayern Múnich, a levantar cabeza frente al AEK Atenas

El inicio de temporada para el equipo bávaro es bastante complicado. Así lo reflejan sus números y resultados. En la Bundesliga son terceros con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas. Con dicho puntaje se ubica a cuatro unidades del líder, Borussia Dortmund. (El link para Ver Bayern Múnich VS AEK Atenas EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La llegada del entrenador Niko Kovač causó un gran revuelo. Y es que, bajo su dirección técnica, el club no rinde lo esperado. Las individualidades no atraviesan por su mejor momento y, por ende, el colectivo no anda. Razón por la cual, incluso se puso en duda la continuidad del estratega.

En esta ocasión tendrán la oportunidad perfecta de reivindicarse, pasar la página e iniciar de ceros. Para ello, será crucial ganar, gustar y, en lo posible, golear. De no hacerlo, seguirán las críticas y comentarios contra la institución y no es para menos, el rival no es de peso.

Capítulo aparte vive el mediocampista, James Rodríguez. El cucuteño perdió protagonismo desde la salida de Jupp Heynckes. Además, se habla de un posible conflicto entre él y el técnico por ciertas diferencias. No obstante, poco a poco suma minutos y se destaca en la cancha.

Lo cierto es que, cuando se esperaba que fuera titular, se conoció que posiblemente será baja. En rueda de prensa, el entrenador confirmó que el ‘10’ de ‘la Tricolor’ sufre una lesión en la pantorrilla. Por eso, quizá ni siquiera diga presente en el banco de suplentes.

Día: 7 de noviembre

Hora: 3:00 pm

Canal: ESPN 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

