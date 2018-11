Real Madrid, a seguir levantando cabeza, ahora frente al Valladolid

La casa blanca no está en orden. Los constantes malos resultados, sumado al mal juego del equipo llevó a tomar decisiones rápidas. El primer afectado fue Julen Lopetegui, quien dejó de ser el director técnico. Dicha medida causó un gran revuelo y no era para menos. El combinado madrileño quedaría sin entrenador en un momento crucial. (El link para Ver Real Madrid VS Valladolid EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra abajo)

Según medio españoles, el señalado y elegido por los directivos era Antonio Conte. De hecho, se habló de un supuesto acuerdo de palabra entre ambas partes. Sin embargo, también informaron que aparentes diferencias con los referentes de la plantilla, interrumpieron la negociación. La principal razón fue que algunos jugadores no están de acuerdo con el arribo del estratega italiano.

Lo cierto es que, el elegido para tomar las riendas de manera interina fue Santiago Solari. El argentino asumió tan importante, pero complicado reto y demostró estar a la altura. Su debut al frente del primer equipo tuvo final feliz. En la Copa del Rey, los merengues se impusieron 0-4 sobre Melilla, liquidando prácticamente la serie. Los goles fueron obra de Benzema, Asensio, Odriozola y Cristo González.

En esta ocasión, el nuevo técnico tendrá el objetivo de regresar al Real a una victoria en La Liga. Recordemos que acumula cinco jornadas sin sumar de a tres. El último triunfo se presentó el 22 de septiembre. En aquel entonces vencieron 1-0 al Espanyol. Desde entonces completaron cuatro derrotas (Sevilla, Alavés, Levante y Barcelona) y una igualdad (Atlético de Madrid).

Día: 3 de noviembre

Hora: 10:00 am

