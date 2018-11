¿Contra el Brighton será el anhelado debut de Yerry Mina con Everton?

Temporada bastante complicada para el colombiano. Después del fallido paso por Barcelona, donde infortunadamente no sumó minutos, tomó una decisión. Para sorpresa de algunos, pero haciendo lo más lógico, emprendió vuelo rumbo a otro equipo. Luego de varios días de rumores y negociaciones, llegó al Everton. Allí, esperaba ganarse un puesto y ser titular indiscutido. Razón por la cual, llegó con la mejor disposición. (El link para Ver Everton VS Brighton EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra abajo)

El sueño era claro, pero no se materializó de manera inmediata. Las lesiones no le permitieron ni siquiera ser tenido en cuenta por su director técnico. No obstante, con el paso del tiempo y una larga recuperación, las molestias físicas quedaron atrás. Prueba de ello fueron sus más recientes convocatorias para los partidos ante Crystal Palace y Manchester United. Eso sí, cabe resaltar que en ambos encuentros permaneció en el banco de suplentes.

Las especulaciones en torno a su debut se apoderaron de los diferentes medios y no era para menos. El cafetero llegó en condición de préstamo al club por una alta suma. Sin embargo, al parecer el momento de la verdad llegó. El principal motivo por el que jugaría frente al Brighton es bastante particular. De hecho, todo gira en torno a la situación de uno de sus compañeros con el que pelea el puesto.

Según se conoció en las últimas horas, el central Kurt Zouma tiene una cláusula de no poder enfrentar al equipo dueño de sus derechos, es decir, Chelsea. En la próxima fecha, casualmente, los blues medirán fuerzas ante los dirigidos por Maurizio Sarri. Por eso, con el fin de sumar minutos en cancha, de seguro Yerry Mina será titular contra la escuadra de su compatriota José Heriberto Izquierdo.

Ver Everton VS Brighton EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 3 de noviembre

Hora: 10:00 am

Canal 1: Directv Sports+

Link 1: (Haga clic acá para ver seguir el partido online)