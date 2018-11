¿Se definen los ocho clasificados de la Liga Águila?

¿Tolima, también será el verdugo de Santa Fe?

En la anterior jornada, los pijaos lograron empatarle a Millonarios en casa, dejándolos en la cuerda floja. Ahora, nuevamente en El Campín, el equipo de Alberto Gamero buscará la manera de robarle puntos a un capitalino, en este caso, a los cardenales, quienes no tienen más alternativa que ganar o ganar si quieren mantener viva la ilusión de ingresar al exclusivo grupo de los ocho.

Bucaramanga y Cali, con necesidades diferentes

Gerardo Pelusso se juega su continuidad. La eliminación en Copa Sudamericana, sumado al mal juego del equipo, llevó a los vallecaucanos a salvar el semestre con la Liga. Razón por la cual, conseguir la victoria es una obligación. Y es que, de no ser así, peligra su paso a playoffs. Caso contrario ocurre con los leopardos. El conjunto revelación, si bien ya aseguró su presencia en la fiesta de fin de año, sueña con ser cabeza de serie. Para ello deberá hacerse con el triunfo.

Ante Huila, Millonarios se juega su primera final

Sin margen de error. Así llegan los albiazules al estadio Guillermo Plazas Alcid. Hacer seis de seis es el objetivo y esperar el tropiezo de sus rivales con quienes lucha por un cupo, el deseo. Sin embargo, y para infortunio de los bogotanos, perderían a su goleador, Ayron del Valle debido a la lesión que sufrió en la anterior fecha. De igual manera, Andrés Cadavid tampoco estará por acumulación de tarjetas. La ausencia de estas dos piezas claves, sin lugar a dudas, se sentirá en la cancha.

América, por el honor; Caldas, por el liderato

El efecto del ‘Pecoso’ no fue suficiente. A pesar del buen inicio de los diablos rojos bajo la dirección de Fernando Castro, el empate sin goles frente al Junior, sepultó la esperanza escarlata. No obstante, terminar el torneo lo más lejos posible de la parte baja de la tabla será el reto. Por otro lado, el blanco blanco sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, tienen la oportunidad de mantenerse entre los cuatro primeros y, por qué no, convertirse en el puntero. Eso sí, dependiendo de lo que suceda con Tolima y Equidad.

Medellín quiere mantener su invicto contra Pasto

El poderoso está en curva ascendente. Prueba de ello son sus siete partidos sin perder (Santa Fe, Patriotas, Nacional, América, Alianza, Jaguares y Bucaramanga). Su última derrota fue el 15 de septiembre ante Tolima. Por eso, esperan continuar en alza y alcanzar la cima de la tabla de posiciones o, en su defecto, confirmarse como cabeza de serie.

¿Podrá Nacional con la sorpresa del torneo, Equidad?

Turbulento año para los verdolagas. Los malos resultados, las polémicas decisiones directivas, el cambio de entrenador y la controversia con el tema Dayro Moreno son tan solo algunas de las dificultades que han padecido en las toldas ‘paisas’. No obstante, Hernán Darío Herrara apagó el incendio. Ahora, están a poco más de tres unidades de avanzar a la próxima ronda. Todo dependerá de lo que suceda ante el cuadro asegurador, que no solo es líder, sino que además expone un orden táctico difícil de romper.

¡Junior, a no darle más largas a su clasificación!

Los hombres de Julio Comesaña demuestran ser uno de los mejores clubes del semestre. Su regularidad y buen fútbol lo dejan en evidencia. Sin embargo, el pelear en dos frentes (Liga Águila y Copa Sudamericana) no les ha permitido adjudicarse un puesto en playoffs. En los recientes compromisos, igualaron con América y cayeron frente a Nacional, aplazando su clasificación. Razón por la cual, contra Alianza Petrolera, sueñan con ganar, entregarle una alegría a su hinchada y poner punto final a la espera.

