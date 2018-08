Boca Juniors no quiere desentonar ante Libertad en Copa Libertadores

La polémica se apodera del torneo de clubes más importante de Sudamérica. En medio del escándalo que gira en torno a la inclusión de algunos jugadores sancionados, Boca no se salvó. Wanchope Ábila prendió las alarmas por un posible castigo que recibió y del cual aún se desconocen varios detalles. (Encuentre más abajo el link para Ver Club Libertad VS Boca Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS)

A lo largo de la semana, se revelaron casos como los de Carlos Sánchez y Bruno Zuculini. El primer fue el causante de que su equipo cayera 0-3 en el escritorio, mientras que el segundo no pudo estar presente con River Plate en el juego de vuelta, convirtiéndose en una baja sensible. Por eso, con el fin de evitar ciertos problemas, el entrenador Guillermo Barros Schelotto decidió no incluir a Ramón Ábila.

Las novedades pasan en el frente de ataque argentino. Allí, volverá Darío Benedetto. El delantero superó de manera definitiva su rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y regresa. Razón por la cual, su objetivo será demostrar que poco a poco retoma su nivel. Eso sí, según palabras del director técnico, el futbolista aún no está para disputar los 90 minutos.

Sin embargo, no todo es positivo. Uno de los grandes ausentes en el once inicial será Carlos Tevez. El referente e ídolo del club permanecerá en el banco de suplentes. No es para menos. Su rendimiento y desempeño en la cancha no es el mejor. Además, los compañeros contra los que pelea la posición están en mejores condiciones.

Lo cierto es que, el Xeneize va por su sueño. Así como lo hicieron los demás conjuntos argentinos como Independiente, River Plate y Atlético Tucumán, el equipo de Barros Schelotto anhela la clasificación a cuartos de final. Cabe recordar que en caso de avanzar chocará frente a Cruzeiro, quien eliminó a Flamengo.

Ver Club Libertad VS Boca Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 30 de agosto

Hora: 5:30 pm

Canal 1: Fox Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 1: (Haga clic acá para ver seguir el partido online)