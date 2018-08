Después de la eliminación de Copa Libertadores, los ánimos se caldearon en las toldas verdolagas. No era para menos. En lo deportivo no se cumplieron las expectativas. Además, el rendimiento de la escuadra dentro de la cancha no era el mejor. Razón por la cual, Jorge Almirón renunció a la dirección técnica de Atlético Nacional.

Así comunicaron que Jorge Almirón renunció a la dirección técnica de Atlético Nacional

“El Club Atlético Nacional informa a todos sus hinchas, seguidores y medios de comunicación que Jorge Almirón y su cuerpo técnico han decidido, con el consenso del Club, dar por terminado su ciclo al frente del equipo profesional masculino”

“En virtud de no alcanzar los resultados que ambas partes se habían. Pese a que el plan desarrollado y el modelo de juego impuesto han sido ejecutados con excelencia e idoneidad”

“Agradecemos el trabajo responsable y el compromiso inclaudicable de Jorge Almirón y su cuerpo técnico. Lamentamos que en esta oportunidad esa parte de azar que tiene el fútbol no haya estado siempre a nuestro favor. En todo lo demás celebramos esta forma de ver y sentir este maravilloso deporte”

