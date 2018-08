¿La esposa de Mateus Uribe es la ‘responsable’ del bajo rendimiento del jugador?

Su llegada al América de México causó una gran expectativa. No era para menos. El mediocampista brilló en Deportes Tolima, Atlético Nacional y, posteriormente, en la Selección Colombia. De hecho, en los primeros meses en territorio manito se ganó su lugar en el once inicial. Sin embargo, en las últimas jornadas no está a la altura. Por eso, poco a poco pierde la titularidad. Y es que se conoció que Mateus Uribe se habría distanciado de Cindy Álvarez, siendo la causa de su debacle.

El colombiano siempre demostró y dejó ver todas sus cualidades y capacidades dentro de la cancha. Su nivel era tan alto que José Néstor Pékerman no dudó un segundo en convocarlo para el Mundial Rusia 2018. Pero ahora todo cambió. Mateus Uribe se habría distanciado de Cindy Álvarez y todo repercute en el terreno de juego, donde incluso en el partido pasado fue sustituido y mostró su molestia. En torno a este suceso habló.

“Es rabia conmigo mismo porque la verdad no me encuentro en mi nivel, al que estoy acostumbrado a aportarle al equipo. Tengo frustración y rabia conmigo”

Lo cierto es que, el diario mexicano Récord fue el encargado de advertir que Mateus Uribe se habría distanciado de Cindy Álvarez. Allí, en su publicación revelan detalles bastante dicientes y que pueden marcar un antes y un después en la vida del jugador de las águilas.

“El futbolista del América se encuentra distanciado de su mujer, lo que ha afectado su rendimiento. Se trata de un mal trago que vive con su esposa. He notado que ella se encuentra en Colombia, mientras él está aquí sufriendo (del corazón) en las canchas, motivo por el que Oribe Peralta fue tan generoso de dedicarle el gol del pasado sábado y mostrarle su apoyo. Además, no hay mejor evidencia de un distanciamiento que un 'unfollow'. Ella ya no sigue más a Mateus en su cuenta de Instagram. La verdad que suena fea la cosa, porque eran muy unidos y ella subía muchas cosas juntos. Pero bueno, veremos en qué termina la cosa, ya que el colombiano se estaba convirtiendo en un jugador primordial para el Piojo, así que esperemos que no le siga afectando”

