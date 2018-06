De la mano de Cristiano, Portugal va por su primer triunfo contra Marruecos

¡Showtime! Cristiano Ronaldo vuelve a salir a escena y aunque no tiene en frente a los españoles, querrá brindar espectáculo. CR7 está convencido que este es su Mundial y lo demostró desde el primer partido. Pero, ahora no solo interesa el lucimiento personal, sino que Portugal consiga la victoria que tranquilice. El link para Ver Portugal vs Marruecos EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo.

Ese objetivo se puede conseguir en la segunda jornada, cuando los lusos choquen contra Marruecos. El estadio Luzhniki de Moscú verá como el último ganador del Balón de Oro se presenta ante el teatro. Allí querrá estar el 15 de julio, pero tendrá más posibilidades si Portugal acaba primero de grupo.

Liderando la tabla de goleadores, Ronaldo ahora va por engrosar sus números en una clasificación que le interesa. Si lo hace, Portugal quedará blindado de una posible goleada de España contra Irán.

En frente, Marruecos decepcionó en la primera jornada. Ahora, los Leones del Atlas están obligados a ganar, tras no hacerlo frente a una selección de menos ribetes como la iraní.

Para que los africanos se ilusionen, ambas selecciones se enfrentaron ya en el Mundial de México 1986. Allí, el triunfo quedó en manos de Marruecos por 3-1. Un triunfo podría cambiar el cuadro de competencia, despejando el camino de España, siempre que le gane a Irán.

Ver Portugal vs Marruecos EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 20 de junio

Hora: 07:00am

Canal 1: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 2: (Haga clic acá para ver la señal online)

