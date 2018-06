Los dirigidos por Tite sufrieron más de lo esperado. Contra todo pronóstico, la canarinha no logró hacerse con la victoria. Su nivel de juego fue bastante alto, conforme a lo expuesto en el último tiempo, pero la suerte no estuvo de su lado. (El Video del gol de Coutinho con Brasil vs Suiza y descuento europeo lo encuentra más abajo)

En esta ocasión, poco importó lo realizado en estos últimos dos años. Ni el invicto ni el jogo bonito ni Neymar fueron suficientes para sobreponerse ante una ordenada y equilibrada, selección suiza.

El panorama pintaba favorable para los sudamericanos. Una obra de arte de Philippe Coutinho a los 20 minutos fue el resultado de un arranque demoledor. A partir ahí, se esperaba una lluvia de goles. Pero no fue así.

Recién inició la segunda mitad, Steven Zuber silenció el Rostov Arena. Un potente cabezazo igualó el marcador para alegría de los hinchas del combinado europeo. Se creía que los brasileños se repondrían del duro golpe, sin embargo jamás mostraron rebeldía.

La verdeamarelha sufrió un fuerte bajón del cual no salió. Por momentos, con más ganas y empuje que fútbol, intentaron dar vuelta a la situación. En repetidas ocasiones se acercaron al arco rival, pero la mala definición y la excelente actuación del portero, Yann Sommer, les impidieron celebrar.

Video del gol de Coutinho con Brasil vs Suiza y descuento europeo

