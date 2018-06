Suecia y Perú protagonizarán un amistoso con tinte mundialista

Rusia aguarda por todas y cada una de las 32 selecciones clasificadas. Por eso, ellas también se preparan para el encuentro. No es para menos. El objetivo es llegar en un alto nivel, no solo en lo individual sino principalmente en lo colectivo. Para ello, los juegos de preparación a pocos días del pitazo inicial son bastante necesarios. (El link para Ver Suecia vs Perú EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Por un lado, Suecia viene de sufrir varios golpes que preocupan. Perdió 1-2 contra Chile, posteriormente cayó 0-1 ante Rumania y, por último igualó sin goles ante Dinamarca. Es por eso que, sin lugar a dudas, verán este duelo con los ‘incas’ como la oportunidad perfecta para limpiar y mejorar su imagen, devolviéndole la ilusión a todo un país.

Recordemos que estarán en el Grupo F junto a Corea del Sur, Alemania y México. Allí, avanzar a los octavos de final parece difícil, pero no imposible. Se jugarán la clasificación en un mano a mano de infarto, seguramente, ante los manitos.

Ahora, los dirigidos por Ricardo Gareca esperan confirmar que su presente no es casualidad. Además, las cuatro victorias conseguidas en los cuatro amistosos premundialistas hacen pensar que serán un rival de cuidado. Cabe resaltar que en el Grupo C pelearán con Dinamarca, Francia y Australia.

Ver Suecia vs Perú EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 9 de junio

Hora: 12:15 pm

