Australia finaliza su preparación para el Mundial contra Hungría

En poco menos de una semana sonará el pitazo inicial en Rusia. Por eso, la realidad de todas las escuadras es bastante similar. Sin embargo, la diferencia pasa por disputar o no un encuentro amistoso a tan solo cinco días del comienzo. Lo cierto es que los ‘socceroos’ tendrán una última oportunidad previo a su debut en la cita orbital. (El link para Ver Hungría vs Australia EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

El panorama de los dirigidos por Bert van Marwijk no está nada fácil. Compartir el Grupo C junto a Francia, Dinamarca y Perú complica cualquier mínima aspiración de clasificar a octavos. Pero lo cierto es que no bajarán los brazos. Con justa razón. La tarea parece complicada, pero no imposible de hacer realidad.

Recordemos que el primer compromiso en el campeonato del mundo será contra la favorita y candidata, Francia. Es así como, será crucial y de suma importancia ultimar detalles y encontrarse con el punto más alto en su nivel futbolístico. Eso sí, siempre siendo conscientes también de sus limitaciones.

Es así como, seguramente el entrenador decidirá poner lo mejor de su nómina en cancha. Suena bastante arriesgado, pero a la vez es necesario. Además, necesita confirmar si en definitiva serán o no los titulares y encargados de dejar en alto al país.

Día: 9 de junio

Hora: 10:30 am

