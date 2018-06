El inicio del Mundial Rusia 2018 está cada vez más cerca. Menos de dos semanas restan para el pitazo inicial. Razón por la cual, no se pueden dar ventajas y se deben ultimar detalles. Lo cierto es que debido a lesiones, se presentarían cambios de última hora en la convocatoria de Selección Colombia.

El medio encargado de dar a conocer la información fue Antena 2 de RCN Radio. Allí, se afirma que ante las molestias físicas de Abel Aguilar, se estaría pensando en algunos nombres. Entre estos, se destacan Víctor Cantillo, Gustavo Cuéllar y Edwin Cardona. Así lo aclaró el periodista Carlos Antonio Vélez.

“Me contaron temprano que a Junior de Barranquilla habían llamado hace 48 horas a decir que tuvieran entrenando a Víctor Cantillo. Jugador que nunca ha jugado en la Selección. Nunca. Ni un solo minuto. ¿Bueno? Buenísimo. Extraordinario. Notable. Sensacional. Ahora, estoy hablando de las condiciones del jugador. Cuidado. Para que no pongan en mi boca palabras que no he dicho. Cantillo es un extraordinario jugador, pero no ha jugado un minuto. Es otro de los invisibles de Colombia. Y resulta que lo tengo de una fuente de altísima gama y fidelidad”

También le puede interesar: