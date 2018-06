Como es costumbre, el ciclista cafetero entregó unas contundentes declaraciones previo a su viaje rumbo a Europa. Con justa razón. Se acercan dos de las carreras más importantes para el boyacense, que sueña con alzar ambos títulos. Por eso, durante la rueda de prensa de Nairo Quintana, auspiciada por Movistar, se conocieron las intenciones del colombiano.

“Tocó hacerle caso a mi papá cuando dijo ‘me están quemando al chino’. Me he preparado con calma en este 2018, lo hago de la mejor manera para el Tour. Estoy contento con la preparación”

De igual manera, se refirió a Chris Froome. Allí, habló de la posible sanción que puede recibir el británico por doping. Así como también, aclaró la manera en que le pelará durante la competencia.

“He tenido menos días de competición, estuve más tranquilo y más tiempo en casa con mi familia. Mucho entrenamiento y recuperación. Me siento en buenas condiciones para batirle (Froome). Soy muy neutro ante ello. Siempre he dicho que hay que dejar eso en manos de la gente que conoce el tema. La decisión la deben tomar las autoridades reguladoras”

Por último, en la rueda de prensa de Nairo Quintana también hubo espacio para risas. Cuando se refería a la participación de la Selección Colombia en el Mundial Rusia 2018, lanzó un pequeño y gracioso ‘vainazo’ a los hinchas.

“La primera semana va a ser la más complicada para mí. No puedo hacerle mucha fuerza a la Selección porque voy a estar haciendo mucha fuerza. Y toca que por favor dividan las fuerzas un poco entre la Selección y yo. No me dejen solo”

