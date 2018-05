El presente del cafetero no es el mejor. Su llegado al Barcelona generó toda clase de reacciones, destacando el orgullo. No era para menos. Se convirtió en el primer colombiano en vestir de manera oficial la camiseta del conjunto blaugrana. Sin embargo, su rendimiento poco convence. Razón por la cual, los periodistas españoles continúan criticando fuertemente a Yerry Mina.

Los minutos en cancha son pocos. Sin embargo, parecen ser suficientes para medir el nivel del nacido en Guachené, Cauca. Y es que, en medio de la emisión del programa ‘El Chiringuito’, el periodista Quim Domènech fue bastante duro. En sus declaraciones dio a entender que el éxito del Real Madrid radica en no fichar jugadores como Yerry Mina.

“Florentino no ficharía nunca a alguien como Yerry Mina porque ni siquiera tiene nivel para el Madrid. Por eso, esa es una gran diferencia. Cuando tú piensas en grande dices: ‘Yerry Mina no tiene nivel para el Barça’. Lo siento con los amigos de Colombia. Los quiero mucho y están encantados con Yerry Mina, pero él no tiene nivel para el Barça. Florentino quizá pensaría en Yerry Mina y diría: ‘¿Quién es Yerry Mina? Para el Castilla es lo mejor, pero para el primer equipo no’. Y de eso me quejo. En ese sentido, Florentino siempre ha pensado en grande, mientras que en el Barcelona no. Allá ha faltado decir: ‘aquí no viene cualquiera’. Si tenemos al mejor del mundo y de la historia como Messi, armamos un equipo a su altura. Y cuando has perdido a la generación de la cantera, no has sabido rodearle con gente a su altura. Punto”

También le puede interesar: