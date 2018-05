En la previa del partido que definirá al mejor equipo de Europa, varios aficionados, periodistas y amantes del fútbol entregan sus posibles resultados. Por eso, antes del inicio del evento en Chamorro City Hall, donde se presenciará la final de la UEFA Champions League gracias a Heineken, patrocinador y organizador, Ricardo ‘el Gato’ Pérez habló sobre este compromiso. Allí, dejó claro su concepto sobre cada club y quién gritará: ¡Campeón!

¿Qué pronóstico se atreve a dar para este partido?

No creo que sea un pronóstico fácil porque son dos dignos rivales de una verdadera final, pero sí creo que tiene un poco más de ventaja el Real Madrid. Obviamente viene motivado de ser dos veces campeón de la Champions y está más acostumbrado a jugar recientemente ese tipo de partidos. Entonces en ese aspecto, sí veo más favoritismo por el Real Madrid.

Real Madrid por experiencia y nómina tiene más posibilidades de ganarla, pero ¿qué puede hacer el Liverpool para revertir esta situación y dar el batacazo?

Creo que el Liverpool aparte de Salah, Sané y sus grandes jugadores, tiene un técnico muy estudioso y trabajador. Por ende tiene demasiado estudiado al Real Madrid. Ya debe conocer su falencias y virtudes. Esa es, sin lugar a dudas, la mayor arma que tiene el Liverpool en estos momentos para contrarrestar ese gran equipo que tiene el Real Madrid.

Real Madrid no brilló en La Liga no brilló y lo eliminaron en la Copa del Rey, pero en la Champions, un torneo de más nivel, llegó a la final nuevamente y superando a duros rivales ¿Por qué?

Considero que es porque en La Liga, la mayoría de equipos que juegan contra Real Madrid o Barcelona, que son los más fuertes de La Liga, salen a defenderse. En cambio en un torneo como la Champions es mucho más abierta porque juegan mano a mano y eso le ‘facilita’ al Real Madrid. Jugar de ‘tú a tú’ frente al Real Madrid es complicado. Por eso se le facilita un poco más que en La Liga, donde se meten todos atrás.

Algunos afirman que Zidane no es un buen entrenador, pero los resultados los ha conseguido, ¿ha sido mano de él o son las individualidades con las que cuenta el Real y ya?

Para mí es más por las individualidades que tiene Zidane que por su trabajo como técnico con el equipo en general. Tal vez el trabajo como entrenador lo tiene Jurgen Klopp, ya que él es más estudioso, más visceral. Como técnico es mucho más Klopp que Zidane. Pero Zidane tiene mejores jugadores individualmente hablando. Todos sabemos las armas que tiene el Real Madrid.

¿Quién será más influyente, Cristiano Ronal en el Real Madrid o Mohamed Salah en el Liverpool?

Creo que Salah porque ya todos sabemos lo que tiene Cristiano Ronaldo. Si el portugués no hace lo mismo o más, va a ser un partido normal para él. En cambio Salah como viene en una curva ascendente, todo lo que haga va a ser más notorio. Por eso creo que Salah va a influir más, a menos de que Cristiano haga lo de siempre, es decir, goles en los partidos importantes y sean campeones.

Independientemente de lo que suceda, ¿cree que el ciclo de Zidane en el banco ‘merengue’ está llegando a su fin?

A los técnicos se les mide por los resultados y así como a los delanteros por los goles. Si Zidane es campeón, imagínese, serían tres Champions seguidas. Eso le daría la garantía de continuar y armar el equipo como considere, a pesar de que en La Liga no le haya ido nada bien en el último par de años. Ahora, si no es campeón, no sabría qué decirle, pero si lo es, tiene toda la autoridad para decir por qué ha sido tres veces consecutivas campeón de la Champions League.

Entonces si el Real Madrid no queda campeón, ¿se consideraría un fracaso esta temporada?

No creo que sea fracaso. Lo que pasa es que para un equipo como el Real Madrid no ganar nada en un año sí es fracaso. Lastimosamente no te perdonan que no ganes un título en el 2018, en caso de que no sea campeón. Ahí sí, seguramente no den la continuidad.

El Liverpool es un equipo histórico, pero ¿tiene la misma responsabilidad y casi obligación de ganar la Champions League?

Independientemente del nombre del rival en la final de la Champions, allí solo están los mejores. Si el Liverpool está ahí es porque fue mejor que sus rivales y hoy el Liverpool tiene mucho más que ganar que perder, contrario al mismo Real Madrid.

