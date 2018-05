El fuerte mensaje del ‘Tino’ Asprilla contra los que criticaban a Armani

Para nadie es un secreto que el guardameta argentino generó un gran revuelo en el país cafetero. No era para menos. El rendimiento y desempeño mostrado fecha a fecha se robó varias miradas, tanto así que se pidió su convocatoria a la Tricolor. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con su llamado. Por eso, tiempo después, un mensaje de Faustino Asprilla contra los que criticaban a Armani tomó fuerza.

La particular situación se presentó a través de las redes sociales del ex jugador, exactamente en la cuenta de Twitter. Allí, se despachó en palabras de elogio para el arquero de River Plate. Pero no fue lo único que comentó. También le dio palo a todos aquellos quienes no confiaron en el golero.

“No tengo dudas de que Armani será titular en Rusia y muchos por estos lados la van a tender adentro todo el Mundial. Grande Armani, sos un arquero Top en el mundo, te merecés lo que estás viviendo, acá no te merecíamos!”

No tengo dudas de que Armani será titular en Rusia y muchos por estos lados la van a tener adentro todo el Mundial.

Grande Armani, sos un arquero Top en el mundo, te merecés lo que estás viviendo, acá no te merecíamos. pic.twitter.com/iOYbegSpjp — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 22, 2018

Lo cierto es que las reacciones y comentarios de los aficionados no tardaron en llegar. Allí, algunos apoyaron el mensaje de Faustino Asprilla contra los que criticaban a Armani y otros estuvieron en contra, argumentando que su lugar es la Selección de Argentina o no la de Colombia.

