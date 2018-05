¿Barrios no vuelve a Boca? No le perdonarían no haber jugado contra Alianza Lima

Wilmar Barrios piensa en el Mundial. Si no sucede nada raro, el exjugador de Deportes Tolima estará presente en la lista de 23 convocados tricolor en Rusia, que deberá entregar José Pékerman en los días venideros.

Sin embargo, en Argentina creen que el volante central piensa en el Mundial desde hace varias semanas. Tras su lesión, en un partido contra Independiente de Avellaneda, el futbolista no compitió más salvo en el partido trascendental contra Junior, en Barranquilla.

El cuerpo técnico le reconoce aquella participación, siendo la figura Xeneize en el Metropolitano, con apenas 17 días después de desgarrarse. Sin embargo, después de allí no volvió a actuar y eso molestó a la dirigencia.

Tras ausentarse del juego contra Alianza Lima, por la última jornada de la Copa Libertadores, crecen los rumores de que Barrios se iría de Boca Juniors. La prensa gaucha afirma que el colombiano no jugará más en el club de la rivera, como lo aseguró el ‘Chavo’ Fucks en el programa 90 Minutos de Fútbol.

“Me dijeron que (Barrios) no está más. En el cuerpo técnico están enojados, en esta con razón. A mi se me baja un tipo de manera poco clara de un partido decisivo, yo no lo pongo más. En un partido decisivo te mueres en la cancha”.

Ofertas desde Europa por Wilmar Barrios

La cláusula de rescisión de Wilmar Barrios asciende a los 20 millones de euros, luego de una renegociación de contrato semanas atrás. Los dos equipos que han mostrado interés por el centrocampista defensivo son el Real Betis y el Valencia. Juventus e Inter también lo sondearon.

No obstante, el representante del jugador aseguró en las últimas horas que si se va de Boca lo hará a un grande del Viejo Continente, por lo que las propuestas desde Italia suenan más seductoras que las de España.