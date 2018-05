¡Verde que te quiero verde! Medellín se viste de verde

Un grande quedará en el camino. Atlético Nacional y Depotivo Cali medirán fuerzas en el estadio Atanasio Girardot. Por ahora, la serie está 1-0 a favor de los ‘azucareros’, pero mantener esa diferencia no será tarea fácil. Además, todo se complicada cuando al frente están los dirigidos por Jorge Almirón, quienes vienen de recibir una bofetada en Copa Libertadores por parte de Delfín y buscarán en este duelo la oportunidad de limpiar su imagen y no entrar en crisis. (El link para Ver Atlético Nacional vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

De igual manera, los antioqueños quieren hacer respetar su casa. No es para menos. El invicto que mantiene en su cancha es admirable. Razón por la cual, esperan no desentonar y entregarle una alegría a su afición. Para ello, buscarán el arco rival desde el pitazo inicial, con el objetivo de dar vuelta a la llave.

Mientras que los vallecaucanos arriban a Medellín con una ausencia importante. La baja de Abel Aguilar seguramente la sentirán e influirá en el planteamiento de Gerardo Pelusso. El mediocampista se encuentra en la concentración de la Selección Colombia bajo las órdenes del cuerpo técnico del combinado patrio.

Lo cierto es que, independientemente, de los hombres que salten al terreno de juego, cada uno lo entregará todo. Estos condimentos convierten dicho partido en uno de los más interesantes y llamativos de los cuartos de final. Eso sí, clasifique quien clasifique será un rival de peso.

Ver Atlético Nacional vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 19 de mayo

Hora: 6:00pm

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)