Muchas son las especulaciones en torno al futuro del cafetero. No es para menos. Si bien tuvo una maravillosa temporada con el AS Monaco, es momento de u cambio radical. Y los pretendientes no faltan. Razón por la cual, se conoció que Radamel Falcao García llegaría a un insólito club después del Mundial Rusia 2018.

La noticia fue entregada por el diario deportivo catalán Sport. Allí, en una publicación se informó que el director técnico del Atlanta, Gerardo Martino estaría bastante interesado en hacerse con los servicios del samario. No es para menos. Contar con ‘el Tigre’ entre sus filas es bastante influyente para cualquier equipo.

“Martino habría contactado ya con el entorno del jugador para tratar de convencerle y cerrar un acuerdo para que fiche por el Atlanta después de disputar el Mundial de Rusia”

De igual manera, el hecho de que Radamel Falcao García llegaría a un insólito club, el cual es el Atlanta, no es descabellado. Mucho menos cuando el interés ya se hizo de manera formal.

“Radamel Falcao ya habría recibido una propuesta formal del Atlanta a través del mismo Tata Martino, con una oferta de unos 4 millones de dólares anuales”

También le puede interesar: