¡Millonarios agoniza! No pudo con Independiente y necesitará un milagro

Millonarios, obligado a ganar sí o sí. Luego de protagonizar una Copa Libertadores regular tirando a mala, la última oportunidad de mantenerse con vida en el continente era ganarle a Independiente de Avellaneda.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana era el rival directo desde que inició el máximo certamen. Sin embargo, se coló Deportivo Lara de Venezuela, que a la misma hora jugó sus chances frente a Corinthians.

Por eso, para el albiazul era imprescindible ganar y así salió a buscarlo. La primera parte se pareció mucho al encuentro frente al conjunto paulista, en el que el predominio fue bogotano, pero faltó el gol.

Independiente apeló a lo mismo. Le dejó el control de balón a Millonarios, que merodeó el arco del uruguayo Martín Campaña una y otra vez, sin llevar peligro real.

De hecho, la más clara de la primera mitad fue para los diablos de Avellaneda, quienes con un remate de Martín Benítez exigieron a Wuilker Fariñez, quien otra vez volvió a estar a la altura.

La segunda parte fue diferente a la primera. Los embajadores sintieron la presión de quedar virtualmente eliminados, dejando crecer a Independiente en el terreno. Faríñez bancó la parada, dándole oportunidades a su equipo de todavía lograr el triunfo.

Esa actuación permitió que llegara el gol. Una mano extendida de Fernando Amorebieta le permitió a Andrés Cadavid marcar el 1-0 desde el punto penal. Con este resultado, Millonarios llegaba a la última fecha como único escolta de Corinthians, que finalmente ganó 5-2 al Lara, en Venezuela.

Pero, este Millonarios no es confiable. Los azules no lograron conservar la ventaja y lo único que la sostenía era el frontón que establecía Faríñez. No obstante, el venezolano no puede con todas y no pudo con el remate certero de Emmanuel Gigliotti, quien la puso arriba al rincón, en un contragolpe que acabó en golazo.

Millonarios hundido. Sus posibilidades son surrealistas, obligado a ganarle a Corinthians en Brasil. Además, requiere de un empate entre Independiente y Deportivo Lara, en Avellaneda. Las matemáticas le dan vida al vigente campeón colombiano, pero el fútbol le da el acta de defunción, al que solo le falta la firma.