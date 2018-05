"Le dejamos al Caribe la mejor infraestructura deportiva del país”: Clara Luz Roldán

A escasos meses del fin de los ocho años de mandato de Juan Manuel Santos, es tiempo de evaluaciones. El deporte, uno de los temas que mas satisfacción le dio al vigente presidente, también tuvo sus momentos de turbulencia.

En 2016, Clara Luz Roldán asumió el timón del barco deportivo y en medio de olas intentó redireccionarlo. Hoy, cuando su gestión está por terminar, considera haberle dejado mucho al país de cara al próximo ciclo olímpico.

¿Cómo califica su gestión en estos dos años al frente de Coldeportes?

Han sido los dos años más maravillosos de mi carrera. Ser la primera mujer que rige el destino del deporte en el país es un orgullo como profesional. Dejar en alto el nombre de la mujer y el de mi región, el Valle del Cauca.

Llegué y encontré gente muy comprometida, pero muchos problemas. Teníamos Ibagué encima, en los medios nos identificaban como la dependencia que acababa de vivir la catástrofe de los Juegos Nacionales de Ibagué. Además, teníamos los retos de los Juegos Bolivarianos y los Centroamericanos y del Caribe, con los que se inicia el ciclo olímpico.

Hicimos una reestructuración que empoderó a los deportistas con los entrenadores, empezamos a acercarlos para que tuvieran sentido de pertenencia. Eso en el deporte de alto rendimiento.

Impulsamos el programa Supérate Intercolegiados, que es el ‘niño mimado’ del presidente. Hoy podemos decir que tenemos el 100% de los municipios de Colombia participando; más de tres millones de niños desde los colegios. Más de 400 haciendo uso de la beca que les entregamos de 40 millones de pesos.

¿Se hace un seguimiento de los jóvenes en cuanto a lo deportivo, más allá de la beca otorgada?

Sí. Para los sudamericanos escolares hemos empezado esa preparación. Pero, hablando de los Juegos Olímpicos Juveniles, más del 60% de los que van provienen del programa Supérate. Ese es nuestro talento y nuestra reserva, allí están las futuras Mariana Pajón y Caterine Ibargüen.

Lo que hacemos es brindar que el equipo técnico y el personal médico acompañe estos eventos, lo mismo que los metodólogos para que puedan identificar dónde están las futuras estrellas.

Luego empezamos a llevarlas por la senda del deporte de alto rendimiento, cuando vemos que tienen la aptitud y actitud. Porque hay algunos jóvenes que son muy buenos, pero que esa no es su meta y no continúan por la senda del deporte. Cuando sí quieren, los apoyamos.

¿Cuál es la espinita de no haber podido lograr en estos dos años?

Creo que he logrado todo lo que nos hemos propuesto. Solo tengo una espina que pretendo solucionar antes de que me vaya y es Ibagué.

Hemos hecho el proceso, trabajamos de la mano con el alcalde, apoyados por los entes de control. Pero la situación se resolverá y le devolveremos a Ibagué cuando les hagamos sus escenarios. La ley dice que una vez hecha la liquidación, los recursos los tienen que volver. Obviamente el alcalde está preocupado y no quiere devolver los recursos, pero yo no tengo cómo obviar eso. Solicitamos a la Procuraduría para que quede especificado que una vez los recursos vuelvan al tesoro, sean reasignados para que Ibagué pueda tener sus obras. Soñaba con poner la primera piedra y decirle a Ibagué ‘aquí les estamos respondiendo’, por eso me voy con la espinita.

¿Cómo califica la infraestructura deportiva del país?

Hemos hecho una inversión de más de un billón de pesos. Llegamos a todos los departamentos de Colombia. Le dejamos al Caribe la mejor infraestructura deportiva del país. Lo que le dejamos a Santa Marta, lo que le va a quedar a Barranquilla y creo que alcanzo a firmar el convenio para dejarle los recursos a Cartagena para los Juegos Nacionales.

Creo que ahora la inversión se debe hacer en escenarios barriales, no más en infraestructura de alto rendimiento. Considero que Colombia queda con escenarios excelentes.

¿Qué responde a los rumores que indican que en la realización de los escenarios en Barranquilla hay movidas políticas detrás?

Política es el arte de servir. Lo que hace un mandatario es servir a su nación. Lo que hizo para mí el alcalde de Barranquilla, con quien no tengo sino gratitud, es jugársela por un evento y respondieron como país a los países que les correspondía. No le veo tinte político al tema, veo gobernantes que han aprovechado el proyecto para invertir en la ciudad, para hacerla figurar, es destacarse como gobernantes. Si eso les sirve para estar bien con su ciudadanía, pues…

¿Es decir que los Juegos Centroamericanos y la inauguración de sus escenarios no están haciendo propaganda política?

¿Haber hecho todo para sacar estos escenarios adelante puede tener algún tinte político? La ciudadanía está compenetrada con sus dirigentes porque sacaron adelante los eventos. Eso crea sentido de pertenencia, amor por la ciudad. Si eso hace que los gobernantes se posicionen más, bienvenidos los eventos internacionales.

Que el recorte al presupuesto del deporte no haya sido tanto como se dijo en su momento, ¿es una medalla de Clara Luz Roldán?

Es una medalla de la Presidencia. No podemos desconocer que el deporte colombiano en los últimos años tuvo un crecimiento como nunca antes en la historia.

Cuando el presidente escuchó que habían recortado en un 30% el presupuesto al deporte, le dijo a Hacienda: “Sé que es obligación por la crisis, pero el deporte, el alto rendimiento y Supérate me los dejan con los recursos que se requieren”.

Entonces, ha sido un logro de él (Juan Manuel Santos). Las ocho medallas de Londres y las ocho medallas de Río fueron un logro de un recurso que se le dio al deporte y se sostuvo. Esto no se logra sin plata.