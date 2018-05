La temporada del cuadro ‘blaugrana’ fue maravillosa. A pesar de la insólita eliminación en la Champions League, ganó la Copa del Rey y La Liga. Y fue justamente en este último campeonato, donde el nacido en Guachené, Cauca recibió algunas oportunidades para sumar minutos. Sin embargo, en esta ocasión, llovieron fuertes críticas contra Yerry Mina.

Muchos medios pedían el ingreso del ‘Obelisco’. No era para menos. Pocas veces había pisado el terreno de juego bajo la dirección de Ernesto Valverde. Por eso, tras conocerse que sería parte del once inicial, la expectativa era grande. Pero no cumplió con lo esperado. En la abultada derrota 5-4 en manos del Levante, el colombiano quedó muy expuesto.

El primero en pronunciarse fue el diario Sport. Allí, afirman que Semedo y Yerry Mina fueron un coladero y el equipo fue un desastre en defensa. De igual manera, emitieron las siguientes palabras de calificación.

“Yerry Mina. Dos puntos. Nefasto. Su mala colocación y desacierto constante contagió al resto del equipo. Nunca estuvo en su sitio, decidió mal con el balón y fue un cúmulo de errores. Ni en el flanco izquierdo ni en el derecho. Nunca funcionó”

Posteriormente, Mundo Deportivo también se pronunció. Sin embargo, el concepto no cambió. La opinión en torno al rendimiento del cafetero fue bastante similar.

“Yerry Mina. Decosido. No salió bien parado en su anhelada titularidad. Salió en la foto de los goles del Levante, sobe todo en el 1-0, con Morales sacándole dos cuerpos en una corta carrera de diez metros”

También le puede interesar: