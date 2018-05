Deportivo Cali, con su banda completa, visita a Danubio

Defender la gran ventaja conseguida en casa. Bajo esta filosofía viajó el cuadro vallecaucano a territorio uruguayo. No es para menos. Un 3-0 es un resultado que cualquier escuadra quisiera lograr en una llave de eliminación directa. Por eso, esta ocasión no será la excepción. (El link para Ver Danubio vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Muchos criticaron la decisión de Gerardo Pelusso por viajar con la mayoría de sus hombres titulares y poner en riesgo la clasificación en la Liga Águila. Sin embargo, parece que todo le salió conforme a su plan. A pesar de haber disputado el duelo frente al Deportivo Pasto con juveniles, avanzaron a los playoffs.

Lo cierto es que ahora van por el otro objetivo. Esta meta será, sin lugar a dudas, una de las principales que se plantearon a comienzo de temporada. Con justa razón. Resaltar en un torneo internacional siempre será el anhelo tanto de jugadores, directivos, cuerpo técnico e hinchada.

Para este compromiso, seis jugadores podrían ver nuevamente acción después de enfrentar al Deportivo Pasto en la última jornada del rentado local. Se trata de Pablo Mina, Nicolás Roa, Ezequiel Palomeque, Néstor Moiraghi, Juan Caicedo y Fabián Sambueza.

Sin embargo, se cree que ninguno de ellos estará desde el arranque. Se prevé que el entrenador utilice la nómina habitual con la que ha saltado en los últimos encuentros. Y entre estos hombres, no figura ninguno de los anteriormente nombrados.

Ver Danubio vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 8 de mayo

Hora: 7:45 pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)