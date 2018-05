Clásico capitalino, ¿con sabor a revancha?

Independiente Santa Fe puede hacerle un gran daño a Millonarios. Si bien no se compara con lo acontecido el pasado 17 de diciembre, donde los ‘albiazules le ganaron el título a los ‘leones, tendrán la posibilidad de evitar que los dirigidos por Miguel Ángel Russo clasifiquen. (El link para Ver Independiente Santa Fe vs Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La situación favorece a los que oficiarán hoy de visitantes. En el rentado local completan tres victorias de manera consecutiva. Además, el rendimiento ha subido considerablemente. Prueba de ello es que en todas y cada una de sus líneas, el desempeño de los jugadores es alto.

Mientras que los de Agustín Julio, parcial entrenador, no es tan alentador. En la Copa Libertadores 2018 pusieron punto final al sueño de clasificar a los octavos de final. Ahora, en el torneo de clubes más importante de Sudamérica, pelearán por el tercer puesto y un cupo a la Copa Sudamericana 2018, ya que esto es lo único que resta.

Las cuentas de los ‘embajadores son claras. Deberán conseguir la victoria y que no ganen o Cali o Patriotas o Caldas o Junior. En caso de empatar, deberán esperar que Once Caldas pierda por más de un gol y que La Equidad no sume de a tres. Si llegasen a perder, la ilusión terminaría.

Ver Independiente Santa Fe vs Millonarios EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 6 de mayo

Hora: 6:00pm

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)