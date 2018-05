Once Caldas, a sacar petróleo ante Alianza

El presente del ‘blanco blanco’ es alarmante. A pesar del maravilloso inicio de campeonato, dejaron todo para el final. Por eso, no quieren dar más largas al asunto y jugarse su última carta. Para ello, pondrán lo mejor de su nómina en la cancha. Y es que, al frente tendrán a un siempre complicado Alianza Petrolera. (El link para Ver Alianza Petrolera vs Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Los de Hubert Bodhert han dado enormes ventajas. Recordemos que fueron líderes por varias fechas, estuvieron en la parte alta peleándole mano a mano a Atlético Nacional y demás. Sin embargo, a partir de un punto, dejaron de sumar de a tres y entraron en una irregularidad.

Su rival, los de Barrancabermeja, siempre son complicados. Además, si bien no tienen ninguna chance de clasificar, pensando en el descenso y reclasificación, ganar será crucial. Razón por la cual, harán respetar su casa e intentarán sumar los tres a como de lugar.

Lo cierto es que el conjunto de Manizales deberá ganar para depender de sí mismos. Sin embargo, en caso de no hacerlo deberán rogar para que ni Junior ni Millonarios ni Equidad sumen de a tres o al menos dos de ellos no lo hagan. Es así como, este será otro plato fuerte del fin de semana futbolero en Colombia.

Ver Alianza Petrolera vs Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 6 de mayo

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)