¿Debemos preocuparnos? De nuevo, se lesionó Radamel Falcao

¿Qué está pasando? ¿No está en condiciones físicas aptas? ¿Se está cuidando para el Mundial? Mucho misterio en torno a Radamel Falcao García. Lo único cierto es que el Mónaco informó que el colombiano no estará presente en el duelo de los del Principado contra el Caen.

Al ser consultado por la ausencia del ‘Tigre’ entre los convocados, el DT monegasco Leonardo Jardim respondió sin titubeos.

“Falcao no está en el grupo porque no está en condiciones. No voy a hacer jugar a un jugador así”, dijo.

La lesión muscular coincide con un enigmático tweet del samario, que aunque bien podría significar una campaña publicitaria, condice con el momento que atraviesa el goleador.

Es un momento difícil. Por más que intento, sigo sin encontrar el sabor que quiero. Es duro aceptar que #MeFaltaSabor. — Radamel Falcao (@FALCAO) May 4, 2018

Luego de la jornada 36 de la Ligue 1, al Mónaco le quedarán dos duelos en los que se determinará si clasifica a Champions League la próxima temporada o no. La disputa en el remate del campeonato es contra el Lyon y el Marsella.

El regreso de Falcao se produciría contra el Saint-Etienne o contra el Troyes, los últimos dos encuentros ligueros del Mónaco.