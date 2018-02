Se confirmó la lesión de Neymar, ¿juega vs. Real Madrid? ¿Arriesga su presencia en Rusia?

El brasileño del París Saint-Germain Neymar sufre un esguince en el tobillo derecho y una fisura asociada en el quinto metatarsiano del pie, lesión que sufrió el domingo ante el Marsella, por lo que es duda para el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid del 6 de marzo.

Según un comunicado hecho público este lunes por el club, el jugador fue sometido a exámenes complementarios, en concreto una ecografía y un escáner, que han revelado "un esguince en el ligamento anterior externo del tobillo derecho con la existencia asociada de una fisura del quinto metatarsiano".

El PSG no precisa la duración de la baja, pero esa fisura asociada puede comprometer su presencia en el decisivo duelo frente al Real Madrid en el que el equipo francés tiene que remontar el 3-1 encajado en la ida en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador tuvo que ser retirado en camilla en el tramo final del partido liguero del domingo contra el Olympique de Marsella, el clásico del fútbol francés, cuando su equipo ganaba en el Parque de los Príncipes por 3-0.

El brasileño ahora deberá decidir si juega el próximo martes 6 de marzo, ante el Real Madrid, a riesgo de que la fisura se amplíe y el tiempo de recuperación sea mucho mayor.

Su entorno le recomiende que no juegue, para así no poner en juego su participación en Rusia. Los médicos recomiendan mínimo 15 días de descanso, antes de su retorno a las canchas, para no producir una fractura en el hueso, que lo margine cuatro meses de los terrenos.

Con evidentes dolores y con las manos tapando su rostro, el jugador más caro de la historia dejó su puesto al argentino Ángel di María en medio de la conmoción generalizada de la grada.

El PSG confirmó también que la ecografía a la que fue sometido el defensa brasileño Marquinhos, pilar de la defensa parisiense, mostró una lesión muscular de grado 1 en el cuádriceps izquierdo, sin que precisara tampoco la duración de la recuperación.