Santa Fe se libró de enfrentar a un crack en fase de grupos de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores se vive desde antes de que ruede el balón. Es esencial tener rivales accesibles y si no se puede, no está mal que las grandes figuras a quienes enfrentar no estén presentes. (El Calendario de partidos de Santa Fe en Copa Libertadores lo encuentra más abajo)

Es el caso de Independiente Santa Fe, que deberá enfrentar en el grupo número 4 de la presente edición a Emelec de Ecuador, River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil. Ante esa calidad de rivales, las posibilidades cardenales parecen remotas, pero crecen desde que se conoció la noticia que Paolo Guerrero no enfrentará al conjunto bogotano.

Flamengo decidió incluir al delantero peruano en la lista de buena fe para la Copa Libertadores, presentada a Conmebol antes del estreno, frente a River Plate. Por la sanción que acarrea, Guerrero no estará presente en cuatro de los seis encuentros del conjunto carioca en fase de grupos.

El capricho del calendario quiso que los de Bogotá y los de Río de Janeiro se midan en la tercera y cuarta fecha, el 18 y 25 de abril. Sin embargo, la suspensión de 6 meses de Guerrero caducará apenas en mayo. Es decir, el inca se reestrenara contra Emelec y también estará disponible contra River.

Así las cosas, Santa Fe podría jugarse la clasificación en un mano a mano contra el ‘Mengao’, aunque se muestre como el equipo más poderoso a priori, más allá del poderío de River.