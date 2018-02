Santa Fe vs Jaguares: sin excusas en El Campín

Quinta fecha de un campeonato que no da tregua. El calendario está apiñado, producto de la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina. (El link para Ver Santa Fe vs Jaguares EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Por eso, Dimayor quiso acelerar antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el certamen internacional llegó y los equipos saben que todo lo que cosechen ahora puede servir dentro de unas semanas.

Panorama en el que hasta el momento no entra Independiente Santa Fe, que perdió todo lo que jugó en la Liga Águila por el momento (debe un partido vs. América de Cali) y es el colero del campeonato. Los cardenales están obligados a reaccionar cuando reciban a Jaguares, o si no el tren del campeonato quedará muy lejos.

El equipo cardenal apaciguó las críticas entre semana, luego de ganarle a Santiago Wanderers de Chile y meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La afición albirroja recuperó sensaciones, pero las palabras de César Pastrana alborotaron el panal, una vez más.

Ante el equipo de Montería, en El Campín se vivirá un cabildo abierto entre los fanáticos del equipo capitalino. Los jugadores reclaman mayor apoyo de los hinchas, que vienen discutiéndolos, a pesar de que Santa Fe no puso titulares en los primeros partidos del campeonato.

Jaguares llega con viento en la camiseta, luego de sumar 6 de 6 en condición de local. La gran deuda del equipo monteriano es la faceta visitante, donde solo consiguió una unidad.

Ver Santa Fe vs Jaguares EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 25 de febrero

Hora: 5:15pm

Canal: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)