El Villarreal de Bacca y Roger Martínez se despide de la Europa League

El Villarreal se fue eliminado de la Europa League, en un partido muy complejo contra el Olympique de Lyon. El 'submarino amarillo' perdió 1-0, con la titularidad de Carlos Bacca, y terminó sin oportunidades para seguir avanzando en el torneo internacional.

Bacca jugó los 90 minutos, pero no tuvo una participación destacada en un partido en el que el equipo español fue muy inferior a la visita. Aunque tenía que remontar un 3-1 en la ida, el partido se quedó corto y el Villarreal nunca dio la esperanza de alcanzar la remontada.

De hecho, el resultado definitivo fue muy flojo: el equipo español solo tuvo acciones en el primer tiempo, y regaló dos remates que despejó el portero Anthony Lopes. Al final, el equipo se quedó con 10 jugadores por expulsión de Jaume Costa, y sufrió la eliminación ante un gol del jugador de Burkina Faso Traoré, quien se metió con balón y todo al arco.

Para el Villarreal esta es una noticia muy pobre. Es sexto en la Liga de España, tratando de meterse a puestos de clasificación europea, pero las fallas en ataque de Bacca no ayudan. Además, Roger Martínez no se consolida a pesar de llegar como un gran goleador de la liga china, y no ayuda que no fue convocado para el partido crucial en La Cerámica.