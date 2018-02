Alexis Henríquez: "No quería que se fuera Lillo del banco de Nacional"

Alexis Henríquez lleva seis partidos con Jorge Almirón como su entrenador, pero no ha podido olvidarse de su anterior estratega, Juan Manuel Lillo. El español tuvo un recuerdo ingrato en Atlético Nacional, que conllevó dos eliminaciones en cuartos de final ante Patriotas en Copa Águila y Deportes Tolima en la Liga Águila, pero para el capitán 'verdolaga', su trabajo técnico no fue bien aprovechado.

Cabe recordar, justamente, la eliminación contra el Tolima que sacó del camino a Nacional de su título número 17 de la Liga. Lillo salió a afrontar a la prensa con el apoyo del presidente Andrés Botero y sus jugadores, liderados por Franco Armani y Alexis Henríquez. De los mencionados, solo el defensor central sigue con camiseta verde y blanca.

Henríquez, en entrevista con ESPN Nexo, aseguró que no compartió la decisión de las directivas 'verdolagas' de despedir a Lillo. "Yo no quería que el profesor Lillo se fuera. Aprendimos mucho de él y de su forma de planificar todo. Hay cosas de él que no las tiene nadie en Colombia", aseguró.

Incluso, sin mencionar los nombres, el samario afirmó que la falta de títulos de Lillo no lo demerita a su modo de ver. "Yo he tenido técnicos que han sido campeones, pero que no saben nada", dijo.

ESPN preguntó al central por lo que pasa con el Nacional de Almirón. Para Alexis Henríquez, el problema está en acompañar el modelo del argentino, aunque este lo haya sentado en el duelo contra Millonarios del pasado domingo. "Necesitamos coger la idea que quiere lo más rápido posible. Hay que seguir trabajando", aseguró.